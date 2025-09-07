AccueilUS OpenAlcaraz annonce la couleur en cas de victoire face à Sinner en...
US Open

Alcaraz annonce la couleur en cas de victoire face à Sinner en finale : « Elle sera encore meilleure, vous verrez. Surprise, surprise »

Sujet presque prin­cipal de la première semaine de l’US Open, la coupe de cheveux de Carlos Alcaraz a fini par être éclipsée par ses perfor­mances sur le court. 

Et si Patrick Mouratoglou estime carré­ment que ce nouveau style « met en valeur sa force physique, son énergie brute et le rend si effrayant pour ses adver­saires », l’in­té­ressé ne va quand même pas si loin. 

Mais lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il allait garder cette coupe en cas de sacre ce dimanche soir face à Jannik Sinner, l’Espagnol a promis du nouveau tout en gardant le secret : « Elle sera encore meilleure, vous verrez. Surprise, surprise. »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 17:22

