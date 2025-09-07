Sujet presque principal de la première semaine de l’US Open, la coupe de cheveux de Carlos Alcaraz a fini par être éclipsée par ses performances sur le court.
Et si Patrick Mouratoglou estime carrément que ce nouveau style « met en valeur sa force physique, son énergie brute et le rend si effrayant pour ses adversaires », l’intéressé ne va quand même pas si loin.
Mais lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il allait garder cette coupe en cas de sacre ce dimanche soir face à Jannik Sinner, l’Espagnol a promis du nouveau tout en gardant le secret : « Elle sera encore meilleure, vous verrez. Surprise, surprise. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 17:22