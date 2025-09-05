AccueilUS OpenPatrick Mouratoglou, avant la demi-finale entre Alcaraz et Djokovic : "Je pense...
US Open

Patrick Mouratoglou, avant la demi‐finale entre Alcaraz et Djokovic : « Je pense que l’atout prin­cipal de Carlos sur cet US Open est sa coupe de cheveux. Elle met en valeur sa force physique et son énergie brute »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Dans une petite vidéo postée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou propose une analyse plus que « subjec­tive » concer­nant l’im­pact de la fameuse coupe de cheveux adoptée par Carlos Alcaraz sur cet US Open. Si cette coupe avait fait l’objet de nombreux commen­taires souvent esthé­tiques, The Coach ajoute une dimen­sion psycho­lo­gique insoupçonnée.

« Je pense que l’atout prin­cipal d’Alcaraz à l’US Open est sa coupe de cheveux (sourires ). Elle met en valeur sa force physique et son énergie brute. Cela le carac­té­rise très bien et le rend si effrayant pour ses adver­saires. Je pense que cela peut avoir un effet. Je ne dis pas qu’il avait besoin de cette influence – bien sûr que non. Tout le monde le craint déjà, à l’ex­cep­tion peut‐être de Sinner et de Djokovic. Mais grâce à sa coupe de cheveux, l’image d’Alcaraz que les joueurs peuvent avoir de toute façon est renforcée »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 12:45

