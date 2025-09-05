Dans une petite vidéo postée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou propose une analyse plus que « subjective » concernant l’impact de la fameuse coupe de cheveux adoptée par Carlos Alcaraz sur cet US Open. Si cette coupe avait fait l’objet de nombreux commentaires souvent esthétiques, The Coach ajoute une dimension psychologique insoupçonnée.
« Je pense que l’atout principal d’Alcaraz à l’US Open est sa coupe de cheveux (sourires ). Elle met en valeur sa force physique et son énergie brute. Cela le caractérise très bien et le rend si effrayant pour ses adversaires. Je pense que cela peut avoir un effet. Je ne dis pas qu’il avait besoin de cette influence – bien sûr que non. Tout le monde le craint déjà, à l’exception peut‐être de Sinner et de Djokovic. Mais grâce à sa coupe de cheveux, l’image d’Alcaraz que les joueurs peuvent avoir de toute façon est renforcée »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 12:45