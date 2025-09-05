L’ancien joueur améri­cain a son idée concer­nant le choc entre Alcaraz et Djokovic, prévu ce vendredi soir à 21h, heure fran­çaise. Pour Andy Roddick, plus il y aura de tensions et d’hos­ti­lité, plus le Serbe sera dans un envi­ron­ne­ment favorable.

« Je pense que ça va être tendu. Je pense que si le public se met à encou­rager Carlos, personne au monde ne souhaite plus cette situa­tion que Novak Djokovic. Il va cher­cher la confron­ta­tion pour gagner le combat. Je pense que ça va être un spec­tacle incroyable. Honnêtement, s’il entre en jeu et que c’est tendu, je pense que c’est mieux pour Novak. Je pense qu’il veut que ce soit une ques­tion d’émo­tion, d’an­goisse. Il est le meilleur que nous ayons jamais vu dans ce genre de situation. »