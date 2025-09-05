L’ancien joueur américain a son idée concernant le choc entre Alcaraz et Djokovic, prévu ce vendredi soir à 21h, heure française. Pour Andy Roddick, plus il y aura de tensions et d’hostilité, plus le Serbe sera dans un environnement favorable.
« Je pense que ça va être tendu. Je pense que si le public se met à encourager Carlos, personne au monde ne souhaite plus cette situation que Novak Djokovic. Il va chercher la confrontation pour gagner le combat. Je pense que ça va être un spectacle incroyable. Honnêtement, s’il entre en jeu et que c’est tendu, je pense que c’est mieux pour Novak. Je pense qu’il veut que ce soit une question d’émotion, d’angoisse. Il est le meilleur que nous ayons jamais vu dans ce genre de situation. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 13:19