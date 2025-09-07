Dans sa récente inter­view accordée au New‐York Times dans laquelle il s’ex­prime notam­ment sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal a égale­ment évoqué sa nouvelle vie de retraite, 10 mois après avoir mis un terme défi­nitif à sa carrière.

Et si le Majorquin assure ne rien regretter, il a quand même conservé quelques manies.

« Je ne suis plus là. J’ai accepté à 100% ma nouvelle vie. Bien sûr, en tant que joueur de tennis, je ne regarde pas le match de façon passive, j’es­saie toujours d’ana­lyser les choses. Je ne peux pas m’empêcher de faire ça, mais ça ne signifie pas que j’ai­me­rais être acteur et jouer ce match. »