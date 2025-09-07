Dans sa récente interview accordée au New‐York Times dans laquelle il s’exprime notamment sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal a également évoqué sa nouvelle vie de retraite, 10 mois après avoir mis un terme définitif à sa carrière.
Et si le Majorquin assure ne rien regretter, il a quand même conservé quelques manies.
« Je ne suis plus là. J’ai accepté à 100% ma nouvelle vie. Bien sûr, en tant que joueur de tennis, je ne regarde pas le match de façon passive, j’essaie toujours d’analyser les choses. Je ne peux pas m’empêcher de faire ça, mais ça ne signifie pas que j’aimerais être acteur et jouer ce match. »
