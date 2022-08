Benoit Paire ne surprend plus personne. Et pour­tant. Il a réalisé une perfor­mance honteuse par moment contre Cameron Norrie au 1er tour de l’US Open ce mardi.

Il a fait preuve de sérieux unique­ment dans la deuxième manche, où il a servi pour revenir à un set partout. Et encore, il s’est quand même sabordé dans le tie‐break en commet­tant trois doubles fautes de suite.

Le premier et le troi­sième set se ressemblent et défilent à une allure folle. Le Français ne semble même pas « essayer ». Les deux manches durent à peine vingt minutes chacune, Benoit enchaîne les points encore plus vite que Nick Kyrgios.