Lors d’une discus­sion avec Andy Roddick, relayée par Tennis Uptodate, le célèbre coach améri­cain Brad Gilbert (ex‐4e mondial) a évoqué le parcours de Novak Djokovic, battu en demi‐finales de l’US Open par Carlos Alcaraz.

« Je pense qu’il a demandé un temps mort pour bles­sure lors de trois de ses quatre premiers matchs et qu’il s’est amélioré. Ce qui est encore plus éton­nant, c’est qu’il ne joue plus que les tour­nois majeurs. Il vient de disputer Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open sans jouer aucun autre tournoi. Je ne me souviens d’aucun joueur ayant fait ça. Je ne sais pas si un homme ou une femme a déjà disputé trois tour­nois majeurs consécutifs. »