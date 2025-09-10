Lors d’une discussion avec Andy Roddick, relayée par Tennis Uptodate, le célèbre coach américain Brad Gilbert (ex‐4e mondial) a évoqué le parcours de Novak Djokovic, battu en demi‐finales de l’US Open par Carlos Alcaraz.
« Je pense qu’il a demandé un temps mort pour blessure lors de trois de ses quatre premiers matchs et qu’il s’est amélioré. Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’il ne joue plus que les tournois majeurs. Il vient de disputer Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open sans jouer aucun autre tournoi. Je ne me souviens d’aucun joueur ayant fait ça. Je ne sais pas si un homme ou une femme a déjà disputé trois tournois majeurs consécutifs. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 12:43