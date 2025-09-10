AccueilUS OpenRoddick met en garde Alcaraz : "Il n'a pas besoin d'être plus...
US Open

Roddick met en garde Alcaraz : « Il n’a pas besoin d’être plus célèbre. Tout le monde l’adore et le charisme est dans son sang »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1136

Dans son dernier podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a adressé un conseil à Carlos Alcaraz, couronné pour la deuxième fois à l’US Open : ne pas céder à toutes les sollicitations.

« J’ai fait beau­coup de publi­cités après ma victoire à l’US Open (en 2003). Les consé­quences se feront sentir au cours des trois prochains mois. Et pour Alcaraz, les choses ont toujours été diffé­rentes à la fin de l’année, il n’a pas bien joué lors des Finales ATP. Il n’a rien à faire. Il n’a pas besoin d’être plus célèbre. Tout le monde l’adore. Il n’a pas besoin de mani­puler le discours média­tique. Le charisme est dans son sang. »

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 13:16

Article précédent
Brad Gilbert : « Ce qu’a fait Djokovic depuis Roland‐Garros, je ne sais pas si quel­qu’un l’avait déjà fait auparavant »
Article suivant
Corentin Moutet (appelé pour la première fois) : « Même si je dois rester en tribunes ou préparer les bois­sons, je ferai de mon mieux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.