Dans son dernier podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a adressé un conseil à Carlos Alcaraz, couronné pour la deuxième fois à l’US Open : ne pas céder à toutes les sollicitations.

« J’ai fait beau­coup de publi­cités après ma victoire à l’US Open (en 2003). Les consé­quences se feront sentir au cours des trois prochains mois. Et pour Alcaraz, les choses ont toujours été diffé­rentes à la fin de l’année, il n’a pas bien joué lors des Finales ATP. Il n’a rien à faire. Il n’a pas besoin d’être plus célèbre. Tout le monde l’adore. Il n’a pas besoin de mani­puler le discours média­tique. Le charisme est dans son sang. »