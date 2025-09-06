Dans des propos tenus relayés par Punto de Break après sa première victoire sur dur contre Novak Djokovic, à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz a rendu hommage au Serbe de 38 ans.

« Jouer contre Djokovic est très diffi­cile, surtout en demi‐finale d’un Grand Chelem. Je pense à tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière. Je suis heureux d’avoir enfin remporté une victoire contre lui sur surface dure. Tout ce qu’il a accompli cette année dans les tour­nois du Grand Chelem en défiant les jeunes est vrai­ment impres­sion­nant. Je lui dis toujours qu’il semble avoir 25 ans physi­que­ment, c’est impressionnant. »