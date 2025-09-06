Interrogé par L’Equipe avant la finale de l’US Open entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova, l’en­traî­neur de la numéro 1 mondiale, Anton Dubrov, a évoqué les progrès de sa joueuse dans la gestion de ses émotions.

« C’est mieux, oui. Avec son équipe, on a créé une « safe place » où elle peut partager ce qu’elle ressent sans avoir peur d’être jugée. Avoir cette confiance et ce lien fort l’aide à être plus sûre d’elle sur le court. Mais regardez ce qui s’est passé à Paris (en finale contre Coco Gauff). Elle est devenue folle, elle a tota­le­ment perdu le contrôle. Et elle le sait. Donc c’est toujours un travail en cours. Et ça sera le cas jusqu’à la fin de sa carrière. Arrêter de progresser, c’est régresser. Le meilleur exemple de ça, c’est Novak Djokovic. Il se frustre parfois, mais il est conscient de ses émotions et parvient à se recon­cen­trer sur son jeu et sur lui‐même. Aryna et lui s’en­tendent très bien et elle s’ins­pire de lui. On a la chance de pouvoir lui poser des ques­tions sur ce qu’il fait dans telle ou telle situa­tion et ce qu’elle pour­rait faire parfois. Il a tout vécu, c’est le meilleur profes­seur possible. »