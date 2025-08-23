Jannik Sinner et Carlos Alcaraz construisent une grande riva­lité sur le court. À eux deux, ils ont remporté les sept derniers Grand Chelems en jeu. Pour le compte de FanDuel Sports Network, Darren Cahill, entraî­neur du numéro un mondial, est revenu sur ce bout d’his­toire qui est en train de se forger. L’Australien n’a pas tari d’éloge sur l’Espagnol et son team.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz continue to domi­nate the men’s tennis field. 👊@darren_cahill shares more on these compe­ti­tors. pic.twitter.com/PdosNRBQt8 — FanDuel Sports Network (@FanDuelSN) August 22, 2025

« Carlos est un phéno­mène. C’est un type formi­dable. En‐dehors du court, il est toujours souriant. Ce que vous voyez sur le court, c’est ce que vous voyez en dehors. Jannik et lui… Je ne dirais pas qu’ils sont meilleurs amis, mais ils sont très amicaux. Il existe une grande riva­lité amicale entre les deux joueurs, ce qui, à mon avis, est sain, et ils se motivent mutuel­le­ment. Nous nous regar­dons, nous nous entraî­nons sur le même court. L’un à côté de l’autre, même aujourd’hui, et nous, les entraî­neurs, ne pouvons nous empê­cher de regarder ce qu’ils font et de voir ce que Juan Carlos Ferrero fait avec le jeu de Carlos, et ils sont exac­te­ment pareils. J’ai vu Ferrero regarder vers notre court pour voir ce que Jannik faisait aussi. Je pense donc que cette riva­lité est vrai­ment saine et certai­ne­ment excel­lente pour le tennis, étant donné que nous venons de sortir d’une période dorée avec Novak, Roger, Rafa, et aussi Andy Murray ».