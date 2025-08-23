Jannik Sinner et Carlos Alcaraz construisent une grande rivalité sur le court. À eux deux, ils ont remporté les sept derniers Grand Chelems en jeu. Pour le compte de FanDuel Sports Network, Darren Cahill, entraîneur du numéro un mondial, est revenu sur ce bout d’histoire qui est en train de se forger. L’Australien n’a pas tari d’éloge sur l’Espagnol et son team.
« Carlos est un phénomène. C’est un type formidable. En‐dehors du court, il est toujours souriant. Ce que vous voyez sur le court, c’est ce que vous voyez en dehors. Jannik et lui… Je ne dirais pas qu’ils sont meilleurs amis, mais ils sont très amicaux. Il existe une grande rivalité amicale entre les deux joueurs, ce qui, à mon avis, est sain, et ils se motivent mutuellement. Nous nous regardons, nous nous entraînons sur le même court. L’un à côté de l’autre, même aujourd’hui, et nous, les entraîneurs, ne pouvons nous empêcher de regarder ce qu’ils font et de voir ce que Juan Carlos Ferrero fait avec le jeu de Carlos, et ils sont exactement pareils. J’ai vu Ferrero regarder vers notre court pour voir ce que Jannik faisait aussi. Je pense donc que cette rivalité est vraiment saine et certainement excellente pour le tennis, étant donné que nous venons de sortir d’une période dorée avec Novak, Roger, Rafa, et aussi Andy Murray ».
