Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a donné des nouvelles rassu­rantes de son joueur, contraint à l’abandon face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, à quelques jours seule­ment de l’US Open, où le numéro 1 mondial défendra son titre.

« Je lui ai briè­ve­ment parlé hier soir. Il m’a dit qu’il se sentait mieux. Aujourd’hui, il va prendre une journée de repos supplé­men­taire, c’est le plan, et nous espé­rons qu’il pourra revenir sur le court demain pour frapper quelques balles. Nous sommes confiants que tout ira bien », a déclaré le coach au micro d’ESPN, dans des propos relayés par Ubitennis.