Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, contraint à l’abandon face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, à quelques jours seulement de l’US Open, où le numéro 1 mondial défendra son titre.
« Je lui ai brièvement parlé hier soir. Il m’a dit qu’il se sentait mieux. Aujourd’hui, il va prendre une journée de repos supplémentaire, c’est le plan, et nous espérons qu’il pourra revenir sur le court demain pour frapper quelques balles. Nous sommes confiants que tout ira bien », a déclaré le coach au micro d’ESPN, dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 08:42