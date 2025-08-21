Alors que l’US Open avait réussi à attirer la plupart des grandes stars des circuits ATP et WTA en changeant le format de son tournoi double mixte, disputé sur deux jours, ce sont deux spécialistes de l’épreuve, Sara Errani et Andrea Vavassori, qui se sont imposés en dominant Casper Ruud et Swiatek en finale : 6–3, 5–7, 10–6.
The moment of victory ! pic.twitter.com/1ePUYDa4B6— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
En plus de remporter une victoire symbolique, et de conserver leur titre à Flushing Meadows, les deux Italiens empochent à deux la somme d’un million de dollars.
« Cette victoire est pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu disputer ce tournoi », a déclaré Errani dans des propos relayés par L’Equipe. Elle avait poussé un coup de gueule avant sa qualification pour les demies en déclarant : « C’est comme si, aux Jeux olympiques, on interdisait aux vrais sauteurs en hauteur de participer. Il est impossible d’organiser un tournoi de double du Grand Chelem sans autoriser les joueurs de double à y participer. Cela les exclut de leur propre sport. Ce n’est pas juste. »
Publié le jeudi 21 août 2025 à 08:10