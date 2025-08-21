Alors que l’US Open avait réussi à attirer la plupart des grandes stars des circuits ATP et WTA en chan­geant le format de son tournoi double mixte, disputé sur deux jours, ce sont deux spécia­listes de l’épreuve, Sara Errani et Andrea Vavassori, qui se sont imposés en domi­nant Casper Ruud et Swiatek en finale : 6–3, 5–7, 10–6.

En plus de remporter une victoire symbo­lique, et de conserver leur titre à Flushing Meadows, les deux Italiens empochent à deux la somme d’un million de dollars.

« Cette victoire est pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu disputer ce tournoi », a déclaré Errani dans des propos relayés par L’Equipe. Elle avait poussé un coup de gueule avant sa quali­fi­ca­tion pour les demies en décla­rant : « C’est comme si, aux Jeux olym­piques, on inter­di­sait aux vrais sauteurs en hauteur de parti­ciper. Il est impos­sible d’organiser un tournoi de double du Grand Chelem sans auto­riser les joueurs de double à y parti­ciper. Cela les exclut de leur propre sport. Ce n’est pas juste. »