C’est une association qui n’est pas passée inaperçue lors du tournoi de double mixte de l’US Open 2025.
Gaël Monfils et Naomi Osaka étaient associés à la dernière minute. Malgré leur défaite, les deux protagonistes semblaient aux anges.
« Quelle ambiance aujourd’hui ! J’ai eu la chance de partager le terrain avec Naomi Osaka en double mixte de l’US Open. Une si belle expérience avec une championne incroyable. Non seulement incroyable sur le terrain, mais aussi super gentille et amusante. Un grand merci à la foule pour l’énergie folle. Je me suis vraiment éclaté. »
À quoi la Japonaise a répondu :
« Mon GOAT, merci d’avoir joué avec moi. »
Une déclaration que n’a pas manqué de souligner avec humour Elina Svitolina en postant deux petites étoiles..
Publié le mercredi 20 août 2025 à 18:45