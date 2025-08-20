C’est une asso­cia­tion qui n’est pas passée inaperçue lors du tournoi de double mixte de l’US Open 2025.

Gaël Monfils et Naomi Osaka étaient asso­ciés à la dernière minute. Malgré leur défaite, les deux prota­go­nistes semblaient aux anges.

« Quelle ambiance aujourd’hui ! J’ai eu la chance de partager le terrain avec Naomi Osaka en double mixte de l’US Open. Une si belle expé­rience avec une cham­pionne incroyable. Non seule­ment incroyable sur le terrain, mais aussi super gentille et amusante. Un grand merci à la foule pour l’énergie folle. Je me suis vrai­ment éclaté. »

À quoi la Japonaise a répondu :

« Mon GOAT, merci d’avoir joué avec moi. »

Une décla­ra­tion que n’a pas manqué de souli­gner avec humour Elina Svitolina en postant deux petites étoiles..