Félix Auger‐Aliassime aime New‐York.

Quatre ans après sa première et dernière appa­ri­tion dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, ici‐même (battu par le futur vain­queur Daniil Medvedev), Félix Auger‐Aliassime s’est de nouveau qualifié pour les demi‐finales de l’US Open.

Vainqueur en quatre manches d’Alex De Minaur après un match haché et d’un niveau très discu­table, le Canadien a assuré l’es­sen­tiel en 4h15 de jeu : 4–6, 7–6(7), 7–5, 7–6(4).

Interrogé sur le court après la rencontre, FAA n’a pas caché sa satis­fac­tion tout en proje­tant déjà sur la suite des évène­ments où il pour­rait retrouver un certain Jannik Sinner, opposé cette nuit à son compa­triote Lonrenzo Musetti.

Soaring FAA 🚀



Auger‐Aliassime survives De Minaur in four sets to reach the final four ! pic.twitter.com/5B7iy3eDBX — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

« C’est un senti­ment incroyable. C’était il y a quatre ans la dernière fois, on dirait que cela fait plus, honnê­te­ment. J’ai passé quelques années diffi­ciles mais il n’y a rien de plus beau que de revenir en demi‐finales. Le tournoi s’est déroulé de manière fantas­tique jusqu’ici. Ce n’est pas fini, il reste encore un peu de tennis à jouer et de gros chal­lenges sont encore à venir. Je vis et m’en­traîne pour ces moments et je serai prêt pour le match de vendredi. »