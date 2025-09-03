Félix Auger‐Aliassime aime New‐York.
Quatre ans après sa première et dernière apparition dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, ici‐même (battu par le futur vainqueur Daniil Medvedev), Félix Auger‐Aliassime s’est de nouveau qualifié pour les demi‐finales de l’US Open.
Vainqueur en quatre manches d’Alex De Minaur après un match haché et d’un niveau très discutable, le Canadien a assuré l’essentiel en 4h15 de jeu : 4–6, 7–6(7), 7–5, 7–6(4).
Interrogé sur le court après la rencontre, FAA n’a pas caché sa satisfaction tout en projetant déjà sur la suite des évènements où il pourrait retrouver un certain Jannik Sinner, opposé cette nuit à son compatriote Lonrenzo Musetti.
Soaring FAA 🚀— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Auger‐Aliassime survives De Minaur in four sets to reach the final four ! pic.twitter.com/5B7iy3eDBX
« C’est un sentiment incroyable. C’était il y a quatre ans la dernière fois, on dirait que cela fait plus, honnêtement. J’ai passé quelques années difficiles mais il n’y a rien de plus beau que de revenir en demi‐finales. Le tournoi s’est déroulé de manière fantastique jusqu’ici. Ce n’est pas fini, il reste encore un peu de tennis à jouer et de gros challenges sont encore à venir. Je vis et m’entraîne pour ces moments et je serai prêt pour le match de vendredi. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 22:22