Interrogé par la presse espagnole à deux jours de la demi‐finale tant attendue entre son joueur, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic, Juan Carlos Ferrero a joué la carte de la prudence, quelques mois après la défaite de l’Espagnol face au Serbe en quarts de finale de l’Open d’Australie.
« Nous avons vraiment hâte de l’affronter. Ce qui s’est passé en Australie a été douloureux en raison du déroulement des événements, mais les conditions seront différentes ici. Nous avons joué de nuit là‐bas, et cela a un peu réussi à Novak, avec un rebond plus bas. La balle était plus plate, ce qui lui convenait mieux. Ici, je pense que si nous jouons de jour, ce sera mieux pour nous. Je n’oserais pas dire que Carlos est le favori même s’il arrive avec une grande confiance. Mais Novak donnera tout, ce sera extrêmement difficile. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 22:45