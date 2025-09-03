AccueilUS OpenFerrero très prudent avant la demi-finale entre Alcaraz et Djokovic : "Je...
Ferrero très prudent avant la demi‐finale entre Alcaraz et Djokovic : « Je n’ose­rais pas dire que Carlos est le favori. Nous avons vrai­ment hâte de l’af­fronter mais Novak donnera tout, ce sera extrê­me­ment difficile »

Interrogé par la presse espa­gnole à deux jours de la demi‐finale tant attendue entre son joueur, Carlos Alcaraz, et Novak Djokovic, Juan Carlos Ferrero a joué la carte de la prudence, quelques mois après la défaite de l’Espagnol face au Serbe en quarts de finale de l’Open d’Australie. 

« Nous avons vrai­ment hâte de l’af­fronter. Ce qui s’est passé en Australie a été doulou­reux en raison du dérou­le­ment des événe­ments, mais les condi­tions seront diffé­rentes ici. Nous avons joué de nuit là‐bas, et cela a un peu réussi à Novak, avec un rebond plus bas. La balle était plus plate, ce qui lui conve­nait mieux. Ici, je pense que si nous jouons de jour, ce sera mieux pour nous. Je n’ose­rais pas dire que Carlos est le favori même s’il arrive avec une grande confiance. Mais Novak donnera tout, ce sera extrê­me­ment difficile. »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 22:45

