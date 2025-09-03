Forcément extrê­me­ment déçu après sa nouvelle défaite face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’US Open, sa 11e en autant de confron­ta­tions, Taylor Fritz a tenu à mettre en avant l’une des grandes armes du Serbe, notam­ment face à lui : le deuxième service.

« Il sert toujours bien. Sur son premier service, il touche bien les zones, obtient un bon nombre de points gratuits et d’aces. Je pense que j’ai fait un bon travail en mettant des retours dans le court. Ce qui a rendu les choses diffi­ciles, c’est la varia­tion de son deuxième service. J’aimerais l’at­ta­quer davan­tage, mais c’est diffi­cile. Parfois, il envoie un service plus doux au corps ou sur le revers, mais c’est diffi­cile de l’at­ta­quer quand je suis aussi prêt pour ce gros deuxième service qu’il envoie en coup droit, surtout du côté avan­tage. Il aime aussi frapper fort à environ 180 km/h, avec un slice côté coup droit. Et pour être honnête, il le fait à chaque fois qu’il joue contre moi. C’est assez embar­ras­sant de voir le nombre de fois où j’étais dessus, où je l’at­ten­dais et où j’ai manqué le retour. Je ne peux pas laisser cela se produire. »