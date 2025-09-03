Forcément extrêmement déçu après sa nouvelle défaite face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’US Open, sa 11e en autant de confrontations, Taylor Fritz a tenu à mettre en avant l’une des grandes armes du Serbe, notamment face à lui : le deuxième service.
« Il sert toujours bien. Sur son premier service, il touche bien les zones, obtient un bon nombre de points gratuits et d’aces. Je pense que j’ai fait un bon travail en mettant des retours dans le court. Ce qui a rendu les choses difficiles, c’est la variation de son deuxième service. J’aimerais l’attaquer davantage, mais c’est difficile. Parfois, il envoie un service plus doux au corps ou sur le revers, mais c’est difficile de l’attaquer quand je suis aussi prêt pour ce gros deuxième service qu’il envoie en coup droit, surtout du côté avantage. Il aime aussi frapper fort à environ 180 km/h, avec un slice côté coup droit. Et pour être honnête, il le fait à chaque fois qu’il joue contre moi. C’est assez embarrassant de voir le nombre de fois où j’étais dessus, où je l’attendais et où j’ai manqué le retour. Je ne peux pas laisser cela se produire. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 21:31