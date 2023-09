Avant de disputer à 36 ans sa quatrième finale en Grand Chelem de l’année, Novak Djokovic a fait une décla­ra­tion rassu­rante sur son avenir proche dans le tennis.

« L’âge n’est donc qu’un nombre, cette phrase résonne en ce moment en moi. Et, vous savez, je ne veux même pas envi­sager de quitter le tennis ou de penser à une fin si je suis encore au sommet du jeu. Je ne vois pas de raison à cela. Si je me fais botter le cul par des jeunes en Grand Chelem dans les années à venir, alors je me dirais qu’il est peut‐être temps de passer à autre chose. Mais jusqu’à présent, j’ai toujours l’im­pres­sion d’être dans le coup », a déclaré le Serbe.

La finale de l’US Open entre Djokovic et Medvedev aura lieu ce dimanche à 22h, heure française.