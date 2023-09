Alors que beau­coup s’at­ten­daient à une célé­bra­tion plus intense et démons­tra­tive de la part de Novak Djokovic après la balle de match face à Daniil Medvedev en finale de l’US Open ce dimanche, le joueur serbe a expliqué les raisons de cette sobriété lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« Pourquoi je n’ai pas fait la fête, je ne suis pas tombé par terre et je n’ai pas sauté de joie comme à Roland‐Garros ? Parce que j’étais juste soulagé quand j’ai vu son coup droit dans le filet et que j’ai voulu serrer ma fille dans mes bras, parce qu’elle était assise au premier rang. Je ne savais pas qu’elle serait assise là. Nous avions beau­coup trop de monde pour trop peu de places dans la loge des joueurs. Quand je suis arrivé sur le terrain, je l’ai vue. Elle était en face de moi quand j’étais assis sur le banc. Elle me souriait chaque fois que j’en ai eu besoin, quand je traver­sais des moments très stres­sants, en parti­cu­lier au deuxième set, quand j’avais besoin d’un petit coup de pouce, de force, de légè­reté. Elle était à fond, et cette énergie d’en­fant inno­cent, c’est elle qui me l’a donnée. »