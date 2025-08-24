Opposée à la Japonaise Ena Shibahara (64e mondial) pour son entrée en lice, Emma Raducanu n’aura laissé aucune chance à son adversaire du jour. Expéditive, la Britannique a conclu l’affaire en seulement 1 h 03 de jeu (6−1, 6–2).
En interview d’après‐match sur le court, la 36e joueuse mondiale a donné ses impressions sur sa performance. Un moment forcément spécial pour elle, il s’agit de sa première victoire à Flushing Meadows, depuis son sacre en 2021.
« Je suis très heureuse d’avoir remporté ce match. C’est ma première victoire ici depuis 2021. C’est donc quelque chose de très spécial. Je suis très heureuse. J’ai des gens formidables dans mon coin. Je tiens à les remercier. Cela rend chaque jour et chaque entraînement beaucoup plus agréable. Je vois les progrès que je fais sur le court d’entraînement. Cela ne se fait peut‐être pas tout de suite, mais je sais qu’avec le temps, j’accumule les bons jours et je progresse. J’ai le sentiment que cela doit mener quelque part ».
Publié le dimanche 24 août 2025 à 18:42