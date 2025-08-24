AccueilUS OpenEmma Raducanu, après son succès expéditif au premier tour : "C'est ma...
Emma Raducanu, après son succès expé­ditif au premier tour : « C’est ma première victoire ici depuis 2021. Je vois les progrès que je fais à l’en­traî­ne­ment, j’ai le senti­ment que cela doit mener quelque part »

Opposée à la Japonaise Ena Shibahara (64e mondial) pour son entrée en lice, Emma Raducanu n’aura laissé aucune chance à son adver­saire du jour. Expéditive, la Britannique a conclu l’af­faire en seule­ment 1 h 03 de jeu (6−1, 6–2).

En inter­view d’après‐match sur le court, la 36e joueuse mondiale a donné ses impres­sions sur sa perfor­mance. Un moment forcé­ment spécial pour elle, il s’agit de sa première victoire à Flushing Meadows, depuis son sacre en 2021.

« Je suis très heureuse d’avoir remporté ce match. C’est ma première victoire ici depuis 2021. C’est donc quelque chose de très spécial. Je suis très heureuse. J’ai des gens formi­dables dans mon coin. Je tiens à les remer­cier. Cela rend chaque jour et chaque entraî­ne­ment beau­coup plus agréable. Je vois les progrès que je fais sur le court d’en­traî­ne­ment. Cela ne se fait peut‐être pas tout de suite, mais je sais qu’avec le temps, j’ac­cu­mule les bons jours et je progresse. J’ai le senti­ment que cela doit mener quelque part ».

Publié le dimanche 24 août 2025 à 18:42

