Opposée à la Japonaise Ena Shibahara (64e mondial) pour son entrée en lice, Emma Raducanu n’aura laissé aucune chance à son adver­saire du jour. Expéditive, la Britannique a conclu l’af­faire en seule­ment 1 h 03 de jeu (6−1, 6–2).

En inter­view d’après‐match sur le court, la 36e joueuse mondiale a donné ses impres­sions sur sa perfor­mance. Un moment forcé­ment spécial pour elle, il s’agit de sa première victoire à Flushing Meadows, depuis son sacre en 2021.

Emma Raducanu after getting first win at the U.S. Open since winning the title in 2021



“I’m very pleased to have won that match. It’s my first win here since 2021. So it’s extra special.”



“I’m very happy. I’ve got amazing people in my corner there. I wanna thank them. It makes… pic.twitter.com/hqyWx0vtWX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2025

« Je suis très heureuse d’avoir remporté ce match. C’est ma première victoire ici depuis 2021. C’est donc quelque chose de très spécial. Je suis très heureuse. J’ai des gens formi­dables dans mon coin. Je tiens à les remer­cier. Cela rend chaque jour et chaque entraî­ne­ment beau­coup plus agréable. Je vois les progrès que je fais sur le court d’en­traî­ne­ment. Cela ne se fait peut‐être pas tout de suite, mais je sais qu’avec le temps, j’ac­cu­mule les bons jours et je progresse. J’ai le senti­ment que cela doit mener quelque part ».