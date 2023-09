Alors qu’il avait prévu de parti­ciper à la phase de groupes de la Coupe Davis avec l’Espagne cette semaine à Valence, Carlos Alcaraz a changé d’avis après sa défaite en demi‐finales de l’US Open et ainsi fait de nombreux déçus dans son pays.

Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères de Punto de Break, le capi­taine de l’équipe d’Espagne, David Ferrer, a commenté le choix du numéro 2 mondial.

« Je suis très heureux de l’en­ga­ge­ment des joueurs. Évidemment, l’ab­sence de Carlos est une perte très impor­tante, mais elle s’est produite pour d’autres raisons. J’étais en contact avec lui et son équipe tout au long du tournoi, je savais qu’il était fatigué menta­le­ment, donc nous cher­chions à voir comment il allait arriver ici. Après le match contre Medvedev, une demi‐heure plus tard, nous nous sommes télé­phoné et il me l’a dit. J’ai une grande confiance en son entraî­neur (Juan Carlos Ferrero, ndlr), nous en avons parlé, chacun a donné son point de vue et c’est tout. Je comprends qu’il soit fatigué, j’ai aussi été joueur, je sais ce que c’est que de passer par des problèmes physiques. Beaucoup de gens auront acheté des billets avec l’illu­sion de voir Carlos, mais le tennis a un calen­drier telle­ment serré que personne ne garantit rien. C’est normal que les gens se posent des ques­tions et c’est normal que Carlos veuille faire une pause, je comprends les deux côtés. »