Il n’y a pas toujours d’ex­pli­ca­tion ration­nelle quand on est un sportif de haut‐niveau. Alors qu’il se sentait bien physi­que­ment, Frances a réel­le­ment eu un coup de barre dans la fin du 4ème set, coup de barre qui a été fatal pour l’issue de ce combat face à son ami Taylor Fritz.

« C’est dur. C’est vrai­ment, vrai­ment dur. Vraiment, vrai­ment dur à avaler. Ça va faire très, très mal. Je pensais que j’étais le meilleur joueur ce soir. Au quatrième, je ne sais pas, j’ai juste eu des crampes. J’avais l’im­pres­sion que mon corps s’était arrêté de jouer. Je ne sais pas. C’était proba­ble­ment dû à la nervo­sité. Je n’étais pas du tout fatigué. Là, je me sens incroya­ble­ment bien physi­que­ment. Mais cela peut aussi être le signe du nombre de matchs que j’ai joués en si peu de temps, et je n’ai pas joué autant de matchs comme ça toute l’année. En fin de compte, oui, je pense que les nerfs ont pris le dessus sur moi ce soir. Oui, je me suis un peu effondré »