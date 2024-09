Pris de vomis­se­ments sur le court en demi‐finales de l’US Open contre Jannik Sinner, Jack Draper a bataillé sans pouvoir inverser la tendance face au numéro 1 mondial. Battu en trois sets, le Britannique a énor­mé­ment souf­fert physiquement.

Así acabó Draper el partido. Totalmente roto y sin fuerzas. Llegó a vomitar varias veces por la intensa humedad y el calor.



Creo que no serán sus últimas semi­fi­nales de Grand Slam (ojito para Wimbledon), pero sigue sufriendo a nivel físico en partidos o torneos largos. Si mejora… pic.twitter.com/jITJFJLELU — José Morón (@jmgmoron) September 6, 2024

« C’est ainsi que Draper a terminé le match. Totalement brisé et sans force. Il a même vomi à plusieurs reprises à cause de l’hu­mi­dité et de la chaleur intenses. Je pense que ce ne sera pas sa dernière demi‐finale en Grand Chelem (atten­tion à Wimbledon), mais il souffre toujours physi­que­ment lors de longs matchs ou tour­nois. S’il améliore cela, il fera un grand bond en avant », a noté le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron.