7 défaites en 7 matchs, Taylor a un vrai défi à relever lors de son quart de finale face au Serbe. Très solide depuis le début du tournoi, l’Américain ne veut pas tout changer. Au contraire, selon lui, s’il joue à son meilleur niveau, il a une chance de pouvoir réaliser un gros coup.

« Je pense que la chose la plus diffi­cile est de se convaincre qu’il faut jouer avec soi‐même. Je n’ai pas besoin d’es­sayer de faire des services plus rapides ou de viser plus près des lignes, des choses comme ça, parce que c’est Novak. Je pense que je dois jouer avec moi‐même et croire que si je joue bien, cela suffira, et que je n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Novak est Novak. C’est diffi­cile. Je l’ai dit sur le court : il m’a battu sept fois. Il n’y a personne sur le circuit qui ait un tel palmarès contre moi »