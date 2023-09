Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, Brad Gilbert a livré son analyse sur le poten­tiel du tennis italien et notam­ment de Jannik Sinner. Pour Brad, les choses sont simples.

« Aujourd’hui, l’Italie n’a jamais été aussi proche de remporter un Chelem. Regardez Jannik Sinner, aujourd’hui Cahill est avec lui. Pour moi, il est d’un autre niveau, même comparé à Berrettini, qui a joué une finale et plus d’une demi‐finale. Si Jannik joue son meilleur tennis, je ne sais pas qui peut le battre, mais il lui reste encore une dernière étape à fran­chir. Si aujourd’hui l’Italie au sommet peut se vanter d’avoir un joueur de premier plan comme Sinner et un jeune homme qui brûle la chan­delle comme Matteo Arnaldi, qui est entré dans le Top 100 en mai et qui est déjà à un pas du Top 50, c’est grâce au travail effectué à la base. Ce qui vous a le plus aidé, à mon avis, c’est d’avoir orga­nisé de nombreux Futures et Challengers. En Italie, gagner des matchs en Challengers donne de la confiance, cela aide plus que tout. C’est de là que tout est parti »