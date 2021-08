Le numéro 2 fran­çais, Ugo Humbert, a été éliminé d’en­trée de l’US Open !

Alors qu’il avait hérité d’un premier tour à sa portée face au qualifié alle­mand Peter Gojowczyk (141e), Ugo Humbert s’est incliné en cinq manches au premier tour du dernier Grand Chelem de l’année : 6–1, 1–6, 2–6, 7–5, 4–6 en 3h de jeu.

Pourtant, tout avait si bien démarré pour le Messin qui menait rapi­de­ment 6 jeux à 1 avant de voir son adver­saire lui rendre la pareille. Très peu effi­cace sur sa première balle (64%) malgré 15 aces, Ugo est tombé sur un oppo­sant coriace ce lundi et peut nourrir de gros regrets alors que son tableau semblait ouvert au moins jusqu’en huitièmes de finale.

Après Benoît Paire, c’est donc Humbert qui s’in­cline d’en­trée en atten­dant la confron­ta­tion 100% Tricolores entre Herbert et Mannarino et les matchs de Halys, Hoang, Rinderknech et Gasquet chez les hommes et ceux de Garcia, Mladenovic et Cornet chez les filles.