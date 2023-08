C’est la fin pour Isner, l’Américain qui avait annoncé que l’US Open serait son dernier tournoi, s’est incliné ce jeudi.

Isner qui affron­tait son compa­triote Mmoh s’est incliné en 5 sets : 6–3, 6–4, 6–7, 4–6, 6–7 et 4h01 de jeu.

Isner pourra avoir des regrets : il menait 2 sets à 0 et s’est fina­le­ment fait remonter à 2–2. Pour la sixième fois de sa carrière il s’in­cline après avoir mené 2–0. Dans l’ul­time tie‐break de sa carrière l’Américain donne beau­coup de point sur des fautes gros­sières… Pourtant le Tie‐Break décisif est une habi­tude pour lui à l’US Open :

Alors qu’il dispute son dernier tournoi, John Isner s’offre le droit de disputer un 4ème tie‐break décisif à l’US Open.



Dans l’ère Open, seul Roscoe Tanner a disputé plus de tie‐breaks au 5ème set à New‐York :

🇺🇸 Tanner – 5

🇨🇱 Fillol – 4

🇷🇺 Safin – 4

🇫🇷 Paire – 4

🇺🇸 Isner – 4 🆕 pic.twitter.com/7s1Z06eQbX — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 31, 2023

Isner tire sa révé­rence après le 806ème, et dernier match de sa carrière. À 38 ans il s’en va avec une grande et belle carrière : 16 trophées en compé­ti­tion dont 1 en Masters 1000, il devient numéro 8 mondial en 2018 et restera 10 années de suite dans le Top 20. Et il atteint la demi‐finale de Wimbledon en 2018, ce qui restera fina­le­ment son meilleur résultat en Grand Chelem. Mais n’ou­blions pas le plus grand record de la carrière d’Isner : il sert au total 14.411 aces, un record sur le circuit ATP !

Le roi des aces tire donc sa révé­rence ce soir !