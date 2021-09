Barbora Krejcikova remet une couche sur sa brouille avec Garbine Muguruza. Après sa défaite contre Aryna Sabalenka, la Tchèque a dénoncé l’at­ti­tude de l’Espagnole lors de leur 8e de finale. Cette dernière lui a reproché de faire exprès de casser le rythme en deman­dant un temps mort médical et en allant cher­cher sa serviette alors que son adver­saire allait servir.

« Je ne sais que ce qu’elle a dit. J’ai essayé de ne pas regarder. J’imagine qu’elle a plus de fans que moi, car elle joue depuis plus long­temps que moi. J’imagine que ce qu’elle a dit sur moi est assez négatif, mais c’est comme ça. Je ne m’at­ten­dais pas à être accusée de cette façon. J’ai regardé un peu la fin du match pour mieux comprendre ce qu’il s’est passée. Je me suis senti humi­liée comme jamais par une vain­queur de Grand Chelem. C’est quelque chose que je n’avais jamais vu aupa­ra­vant », a regretté Krejcikova, pour qui l’aven­ture s’ar­rête en quarts de finale dans cet US Open 2021.