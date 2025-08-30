Le Carlos Alcaraz qui débar­quait en confé­rence de presse avec un anglais approxi­matif et une atti­tude hési­tante est bien loin.

Interrogé à ce sujet lors de son passage devant la presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, l’Espagnol n’a pas caché avoir passé quelques moments diffi­ciles à cause de sa non maîtrise de la langue de Shakespeare.

« Il y a quelques années, j’ar­ri­vais en confé­rence de presse en trans­pi­rant en me deman­dant si j’al­lais comprendre la ques­tion, si j’al­lais arriver à répondre. Je sais que vous essayez que je me sente comme à la maison ici. Mon anglais s’est beau­coup amélioré, j’es­saie de beau­coup parler avec les joueur. Désormais, je me sens tran­quille et j’es­saie de vous donner le meilleur (sourire). »