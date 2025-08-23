Numéro 1 mondial et vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem, Jannik Sinner n’aurait sans doute jamais imaginé atteindre de tels sommets à seulement 24 ans. Un constat qu’il a lui‐même rappelé en conférence de presse, à la veille du début de l’US Open, où il tentera de conserver son titre.
« Quand j’étais bien plus jeune et que je suis parti de chez moi pour aller dans une académie, j’ai dit à mes parents que si à 23 ou 24 ans je n’étais pas dans le top 200, j’arrêterais le tennis. Parce qu’on ne pouvait pas se le permettre financièrement. Cela coûte beaucoup d’argent d’aller sur les tournois, de voyager, d’avoir un coach… J’ai eu beaucoup de chance d’arriver à gagner mon argent dès l’âge de 18 ans. C’était rassurant », a raconté l’Italien qui affrontera le Tchèque Vit Kopriva (87e mondial) au premier tour.
Publié le samedi 23 août 2025 à 08:44