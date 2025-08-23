AccueilUS OpenLa confidence de Jannik Sinner : "Quand j'étais plus jeune, j'ai dit...
US Open

La confi­dence de Jannik Sinner : « Quand j’étais plus jeune, j’ai dit à mes parents que si à 23 ou 24 ans je n’étais pas dans le top 200, j’ar­rê­te­rais le tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Numéro 1 mondial et vain­queur de quatre tour­nois du Grand Chelem, Jannik Sinner n’aurait sans doute jamais imaginé atteindre de tels sommets à seule­ment 24 ans. Un constat qu’il a lui‐même rappelé en confé­rence de presse, à la veille du début de l’US Open, où il tentera de conserver son titre.

« Quand j’étais bien plus jeune et que je suis parti de chez moi pour aller dans une académie, j’ai dit à mes parents que si à 23 ou 24 ans je n’étais pas dans le top 200, j’ar­rê­te­rais le tennis. Parce qu’on ne pouvait pas se le permettre finan­ciè­re­ment. Cela coûte beau­coup d’argent d’aller sur les tour­nois, de voyager, d’avoir un coach… J’ai eu beau­coup de chance d’ar­river à gagner mon argent dès l’âge de 18 ans. C’était rassu­rant », a raconté l’Italien qui affron­tera le Tchèque Vit Kopriva (87e mondial) au premier tour. 

Publié le samedi 23 août 2025 à 08:44

