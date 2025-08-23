Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon le 11 juillet dernier, Novak Djokovic va participer à l’US Open (24 août au 11 septembre) sans passer par un tournoi préparatoire.
De passage en conférence de presse avant le début du dernier Grand Chelem de la saison, le Serbe a justifié ce choix en pointant du doigt la nouvelle formule des Masters 1000, désormais étalés sur deux semaines (à l’exception de Monte‐Carlo et Bercy, qui restent programmés sur une seule).
« J’ai décidé de ne pas jouer parce que je voulais passer plus de temps avec ma famille et, honnêtement, je pense que j’ai gagné le droit et que j’ai le luxe de pouvoir choisir, sélectionner et décider où je veux aller et ce que je veux jouer. Pour être honnête, je n’apprécie pas les Masters 1000 sur deux semaines. Ils sont trop longs pour moi. Je me concentre principalement sur les Grands Chelems. J’aimerais jouer plus de tournois, mais si vous y réfléchissez bien, nous avons actuellement, de manière informelle et non officielle, 12 tournois du Grand Chelem par an. Les tournois du Grand Chelem durent deux semaines et les autres tournois Masters durent également près de deux semaines. Je ne cherche pas à être bien classé, je n’accumule pas de points, je ne défends rien, etc. Je n’y pense tout simplement plus. L’important, c’est où je trouve ma motivation et ma joie. Où est‐ce que je me sens inspiré pour jouer mon meilleur tennis ? Où est‐ce que j’ai vraiment envie d’être et de jouer ? »
Au premier tour, Djokovic sera opposé à l’une des révélations de l’année : l’Américain de 19 ans Learner Tien (48e mondial), huitième de finaliste de l’Open d’Australie en début de saison et plus récemment du Masters 1000 de Toronto. Un adversaire prometteur qui oblige le Serbe à entrer immédiatement dans le vif du sujet s’il veut éviter de tomber dans ce premier piège.
Publié le samedi 23 août 2025 à 08:12