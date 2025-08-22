Depuis quatre ans, Holger Rune est un joueur bien établi du circuit ATP. Seulement, si le Danois était vu comme le membre du futur « Big Three » aux côtés de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le constat est plutôt contrasté pour le moment.

L’actuel onzième joueur mondial est capable de marcher sur l’eau, comme en finale de l’ATP 500 de Barcelone contre Carlitos, mais aussi de longues traver­sées du désert. Malgré tout, le natif de Gentofte reste convaincu de sa capa­cité à atteindre ses objec­tifs élevés, tout en admet­tant son irré­gu­la­rité, dans un entre­tien accordé au Guardian.

« Mon objectif est de remporter autant de tour­nois du Grand Chelem que possible et d’être numéro 1 mondial. C’est très clair pour moi et ça l’a toujours été depuis que je suis enfant. Mon problème n’est pas de battre ces gars‐là (Sinner et Alcaraz). Mon problème est d’être constant et d’aller loin dans chaque tournoi pour avoir la chance de les affronter plus souvent, car je pense que c’est là que je peux améliorer mon niveau. Il est très clair que lorsque Carlos et Jannik s’af­frontent, ils élèvent leur niveau. Ils se poussent mutuel­le­ment comme des fous, et c’est un aspect très exci­tant de ce sport. Donc, avoir un bon face‐à‐face contre eux, et aussi au début contre Novak Djokovic quand il était au sommet, me fait savoir que je peux y arriver. Il s’agit simple­ment d’être constant ».