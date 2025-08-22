Très contesté par certains, la refonte du tournoi de double mixte de l’US Open n’en demeure pas moins, un succès dans les faits. En s’ad­ju­geant un grand nombre de stars du circuit pour parti­ciper à l’évé­ne­ment, l’or­ga­ni­sa­tion s’est offert un record, avec plus de 78 000 spec­ta­teurs dans les enceintes du dernier Grand Chelem en l’es­pace de deux jours. Une première pour la discipline.

Consultante pour RMC Sport, Marion Bartoli estime que ce tournoi déno­tant avec la tradi­tion est une réus­site. La cham­pionne de Wimbledon 2013 comprend tout de même les plaintes des spécia­listes du double, évincés pour certains, afin de permettre aux cadors de participer.

« Pour avoir commenté la finale du double mixte de l’US Open l’année dernière, j’ai trouvé que l’en­goue­ment cette année était bien plus impor­tant dès les premiers matchs. Le court Louis Armstrong et le court Arthur Ashe étaient déjà pleins, ce qui n’a jamais été vu aupa­ra­vant, même sur des finales de double mixte. C’était vrai­ment un élément positif pour le tournoi, pour les fans et donc pour les télé­vi­sions qui ont aussi diffusé ces matchs. Je comprends qu’il y ait des joueurs de double qui aient l’im­pres­sion d’être lésés sur l’entry list. Sur le ressen­ti­ment général, il faudrait poser cette ques­tion à des joueurs en acti­vité pour qu’ils vous disent vrai­ment la pensée des joueurs dans les vestiaires. Je pense que c’est une formule test. Je pense que l’US Open va se réunir après le tournoi pour discuter avec les joueurs de leur impres­sion géné­rale, si ça les a vrai­ment handi­capés ou s’ils étaient contents, s’ils dési­rent le refaire ».