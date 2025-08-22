Très contesté par certains, la refonte du tournoi de double mixte de l’US Open n’en demeure pas moins, un succès dans les faits. En s’adjugeant un grand nombre de stars du circuit pour participer à l’événement, l’organisation s’est offert un record, avec plus de 78 000 spectateurs dans les enceintes du dernier Grand Chelem en l’espace de deux jours. Une première pour la discipline.
Consultante pour RMC Sport, Marion Bartoli estime que ce tournoi dénotant avec la tradition est une réussite. La championne de Wimbledon 2013 comprend tout de même les plaintes des spécialistes du double, évincés pour certains, afin de permettre aux cadors de participer.
« Pour avoir commenté la finale du double mixte de l’US Open l’année dernière, j’ai trouvé que l’engouement cette année était bien plus important dès les premiers matchs. Le court Louis Armstrong et le court Arthur Ashe étaient déjà pleins, ce qui n’a jamais été vu auparavant, même sur des finales de double mixte. C’était vraiment un élément positif pour le tournoi, pour les fans et donc pour les télévisions qui ont aussi diffusé ces matchs. Je comprends qu’il y ait des joueurs de double qui aient l’impression d’être lésés sur l’entry list. Sur le ressentiment général, il faudrait poser cette question à des joueurs en activité pour qu’ils vous disent vraiment la pensée des joueurs dans les vestiaires. Je pense que c’est une formule test. Je pense que l’US Open va se réunir après le tournoi pour discuter avec les joueurs de leur impression générale, si ça les a vraiment handicapés ou s’ils étaient contents, s’ils désirent le refaire ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 19:15