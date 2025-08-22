AccueilUS OpenMarion Bartoli, sur un sujet controversé du tournoi : "C'était vraiment un...
US Open

Marion Bartoli, sur un sujet contro­versé du tournoi : « C’était vrai­ment un élément positif pour le tournoi et pour les fans »

thomasb
Par thomasb

-

2

Très contesté par certains, la refonte du tournoi de double mixte de l’US Open n’en demeure pas moins, un succès dans les faits. En s’ad­ju­geant un grand nombre de stars du circuit pour parti­ciper à l’évé­ne­ment, l’or­ga­ni­sa­tion s’est offert un record, avec plus de 78 000 spec­ta­teurs dans les enceintes du dernier Grand Chelem en l’es­pace de deux jours. Une première pour la discipline.

Consultante pour RMC Sport, Marion Bartoli estime que ce tournoi déno­tant avec la tradi­tion est une réus­site. La cham­pionne de Wimbledon 2013 comprend tout de même les plaintes des spécia­listes du double, évincés pour certains, afin de permettre aux cadors de participer. 

« Pour avoir commenté la finale du double mixte de l’US Open l’année dernière, j’ai trouvé que l’en­goue­ment cette année était bien plus impor­tant dès les premiers matchs. Le court Louis Armstrong et le court Arthur Ashe étaient déjà pleins, ce qui n’a jamais été vu aupa­ra­vant, même sur des finales de double mixte. C’était vrai­ment un élément positif pour le tournoi, pour les fans et donc pour les télé­vi­sions qui ont aussi diffusé ces matchs. Je comprends qu’il y ait des joueurs de double qui aient l’im­pres­sion d’être lésés sur l’entry list. Sur le ressen­ti­ment général, il faudrait poser cette ques­tion à des joueurs en acti­vité pour qu’ils vous disent vrai­ment la pensée des joueurs dans les vestiaires. Je pense que c’est une formule test. Je pense que l’US Open va se réunir après le tournoi pour discuter avec les joueurs de leur impres­sion géné­rale, si ça les a vrai­ment handi­capés ou s’ils étaient contents, s’ils dési­rent le refaire ».

Publié le vendredi 22 août 2025 à 19:15

Article précédent
Fernando Vicente, entraî­neur de Rublev sur le rôle de Safin : « Andrey souf­frait d’une légère dépres­sion, alors nous avons essayé de lui pres­crire des médi­ca­ments, mais cela ne l’ai­dait pas. Marat lui a alors fait comprendre qu’il avait vécu un peu la même chose »
Article suivant
Holger Rune : « Mon objectif est de remporter autant de tour­nois du Grand Chelem que possible et d’être numéro un mondial »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.