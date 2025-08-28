AccueilUS OpenLa sensation française, Ugo Blanchet, n'a peur de rien : "Je sais...
US Open

La sensa­tion fran­çaise, Ugo Blanchet, n’a peur de rien : « Je sais que je peux encore mieux faire. Je suis capable de jouer un tennis encore meilleur »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

701
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Interrogé par nos collègues de L’Equipe après son exploit face à Jakub Mensik (16e mondial) au deuxième tour de l’US Open, Ugo Blanchet, qui affron­tera Tomas Machac pour une place en deuxième semaine, veut conti­nuer à rêver en gardant son atti­tude très zen.

« Dans la vie de tous les jours, j’ai toujours été comme ça. Ça vient de mon éduca­tion, essayer de prendre du recul sur les événe­ments. Sur le terrain, c’est diffé­rent. Mais émotion­nel­le­ment parlant, je suis beau­coup plus stable. Ça se retrouve dans mes résul­tats, surtout dans les gros tour­nois. Il y a des moments de doute, mais je savais que j’avais les qualités pour jouer ce genre de tour­nois. J’attendais juste le moment de pouvoir le prouver. Il y a un peu de surprise, mais dans mes émotions, ça se voit sur le terrain, c’est maîtrisé, il n’y a pas d’eu­phorie. Mon niveau est très bon, mais je sais que je peux encore mieux jouer. Je suis capable de jouer un tennis encore meilleur. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 09:42

Article précédent
Townsend s’ex­plique : « Ostapenko m’a dit que je n’avais ni éduca­tion ni classe. S’il y avait des sous‐entendus raciaux, c’est à elle d’en parler… »
Article suivant
Tsonga, devant l’ex­ploit de Blanchet cette nuit : « Je ne sais pas comment je vais amener les enfants à l’école »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.