Interrogé par nos collègues de L’Equipe après son exploit face à Jakub Mensik (16e mondial) au deuxième tour de l’US Open, Ugo Blanchet, qui affron­tera Tomas Machac pour une place en deuxième semaine, veut conti­nuer à rêver en gardant son atti­tude très zen.

« Dans la vie de tous les jours, j’ai toujours été comme ça. Ça vient de mon éduca­tion, essayer de prendre du recul sur les événe­ments. Sur le terrain, c’est diffé­rent. Mais émotion­nel­le­ment parlant, je suis beau­coup plus stable. Ça se retrouve dans mes résul­tats, surtout dans les gros tour­nois. Il y a des moments de doute, mais je savais que j’avais les qualités pour jouer ce genre de tour­nois. J’attendais juste le moment de pouvoir le prouver. Il y a un peu de surprise, mais dans mes émotions, ça se voit sur le terrain, c’est maîtrisé, il n’y a pas d’eu­phorie. Mon niveau est très bon, mais je sais que je peux encore mieux jouer. Je suis capable de jouer un tennis encore meilleur. »