Interrogé par nos collègues de L’Equipe après son exploit face à Jakub Mensik (16e mondial) au deuxième tour de l’US Open, Ugo Blanchet, qui affrontera Tomas Machac pour une place en deuxième semaine, veut continuer à rêver en gardant son attitude très zen.
« Dans la vie de tous les jours, j’ai toujours été comme ça. Ça vient de mon éducation, essayer de prendre du recul sur les événements. Sur le terrain, c’est différent. Mais émotionnellement parlant, je suis beaucoup plus stable. Ça se retrouve dans mes résultats, surtout dans les gros tournois. Il y a des moments de doute, mais je savais que j’avais les qualités pour jouer ce genre de tournois. J’attendais juste le moment de pouvoir le prouver. Il y a un peu de surprise, mais dans mes émotions, ça se voit sur le terrain, c’est maîtrisé, il n’y a pas d’euphorie. Mon niveau est très bon, mais je sais que je peux encore mieux jouer. Je suis capable de jouer un tennis encore meilleur. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 09:42