Jo‐Wilfried n’a rien loupé de l’exploit d’Ugo Blanchet cette nuit, tombeur en cinq sets de Jakub Mensik au deuxième tour de l’US Open après s’être extirpé des qualifications.
Particulièrement fier de « son » joueur qui s’entraîne régulièrement au sein de son académie, à Lyon, la All In, le finaliste de l’Open d’Australie 2008 était partagé entre la joie et l’anxiété de se lever dans seulement quelques heures.
« Purée les gars, déjà que je ne dors pas avec la petite mais si Blanchet tu t’y mets. C’est 6⁄5 au 5e, qui l’aurait cru et bien nous on y a cru mais faut le gagner celui là car je ne sais pas comment je vais amener les enfants à l’école. Purée c’est l’enfer, allez bats‐toi », a lancé Jo avant de poursuivre au moment de la balle de match. « Allez Ugo, Allez lec, Allez (rires, Blanchet termine le match sur un ace). Oh putain, je ne me suis pas couché tard pour rien. Monstrueux, mec. Trop solide, incroyable. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 10:27