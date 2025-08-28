Jo‐Wilfried n’a rien loupé de l’ex­ploit d’Ugo Blanchet cette nuit, tombeur en cinq sets de Jakub Mensik au deuxième tour de l’US Open après s’être extirpé des qualifications.

Particulièrement fier de « son » joueur qui s’en­traîne régu­liè­re­ment au sein de son académie, à Lyon, la All In, le fina­liste de l’Open d’Australie 2008 était partagé entre la joie et l’an­xiété de se lever dans seule­ment quelques heures.