US Open

Tsonga, devant l’ex­ploit de Blanchet cette nuit : « Je ne sais pas comment je vais amener les enfants à l’école »

Par Antoine Touchard

Jo‐Wilfried n’a rien loupé de l’ex­ploit d’Ugo Blanchet cette nuit, tombeur en cinq sets de Jakub Mensik au deuxième tour de l’US Open après s’être extirpé des qualifications.

Particulièrement fier de « son » joueur qui s’en­traîne régu­liè­re­ment au sein de son académie, à Lyon, la All In, le fina­liste de l’Open d’Australie 2008 était partagé entre la joie et l’an­xiété de se lever dans seule­ment quelques heures. 

« Purée les gars, déjà que je ne dors pas avec la petite mais si Blanchet tu t’y mets. C’est 65 au 5e, qui l’au­rait cru et bien nous on y a cru mais faut le gagner celui là car je ne sais pas comment je vais amener les enfants à l’école. Purée c’est l’enfer, allez bats‐toi », a lancé Jo avant de pour­suivre au moment de la balle de match. « Allez Ugo, Allez lec, Allez (rires, Blanchet termine le match sur un ace). Oh putain, je ne me suis pas couché tard pour rien. Monstrueux, mec. Trop solide, incroyable. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 10:27

