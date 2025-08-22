Le tournoi de double mixte de l’US Open 2025 a beaucoup fait réagir ces derniers jours.
Notamment en raison de sa nouvelle formule, qui réunit les stars du simple et exclut la majorité des joueurs de double habitués à y participer.
Tim Henman, ancien joueur britannique et quatrième joueur mondial, est revenu sur cet événement dans des propos relayés par Tennis 365. Et il n’a pas été tendre avec l’organisation.
« Je ne suis pas d’accord sur le fait que, a) ce soit un tournoi du Grand Chelem, et b) qu’on le place en dehors des deux semaines du tournoi principal, parce que je pense que c’est un manque de respect vis‐à‐vis des tournois du circuit WTA et ATP qui se déroulent la semaine précédant l’US Open. Nous essayons de faire en sorte que le sport collabore mieux. À mon avis, cela n’aide pas. J’en ferais une exhibition. »
Des propos loin d’être dénués de sens, qui soulèvent des interrogations concernant les prochaines éditions du double mixte lors des tournois du Grand Chelem.
