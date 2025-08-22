AccueilUS OpenLe coup de gueule de Tim Henman : « C’est irrespectueux »
Le tournoi de double mixte de l’US Open 2025 a beau­coup fait réagir ces derniers jours.

Notamment en raison de sa nouvelle formule, qui réunit les stars du simple et exclut la majo­rité des joueurs de double habi­tués à y participer. 

Tim Henman, ancien joueur britan­nique et quatrième joueur mondial, est revenu sur cet événe­ment dans des propos relayés par Tennis 365. Et il n’a pas été tendre avec l’organisation.

« Je ne suis pas d’accord sur le fait que, a) ce soit un tournoi du Grand Chelem, et b) qu’on le place en dehors des deux semaines du tournoi prin­cipal, parce que je pense que c’est un manque de respect vis‐à‐vis des tour­nois du circuit WTA et ATP qui se déroulent la semaine précé­dant l’US Open. Nous essayons de faire en sorte que le sport colla­bore mieux. À mon avis, cela n’aide pas. J’en ferais une exhibition. »

Des propos loin d’être dénués de sens, qui soulèvent des inter­ro­ga­tions concer­nant les prochaines éditions du double mixte lors des tour­nois du Grand Chelem.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 11:20

