En ce début d’US Open, l’ancienne numéro 3 mondiale en simple et numéro 1 en double, Pam Shriver, s’est permis de lancer un message à l’organisation de Roland‐Garros, qui n’avait programmé aucun match en session de nuit lors de sa dernière édition.

« Hey Roland‐Garros, tu vois à quel point le tennis féminin peut être un spec­tacle incroyable en night session ? Donne‐lui une chance et tu compren­dras. Gauff et Tomljanovic nous offrent un match passionnant. »

Hey @rolandgarros do you see how women’s tennis can be an amazing night session ? Just give it a chance over time and you will be enligh­tened. Gauff and Tomljanovic putting on an enthral­ling match. — Pam Shriver (@PHShriver) August 27, 2025

Une remarque qui reviendra sans doute aux oreilles de la direc­trice du Grand Chelem pari­sien, Amélie Mauresmo.