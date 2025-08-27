AccueilUS OpenLe tacle de Pam Shriver à Roland-Garros : "Tu vois à quel...
Le tacle de Pam Shriver à Roland‐Garros : « Tu vois à quel point le tennis féminin peut être un spec­tacle incroyable en night session ? Donne‐lui une chance et tu comprendras »

Par Baptiste Mulatier

En ce début d’US Open, l’ancienne numéro 3 mondiale en simple et numéro 1 en double, Pam Shriver, s’est permis de lancer un message à l’organisation de Roland‐Garros, qui n’avait programmé aucun match en session de nuit lors de sa dernière édition. 

« Hey Roland‐Garros, tu vois à quel point le tennis féminin peut être un spec­tacle incroyable en night session ? Donne‐lui une chance et tu compren­dras. Gauff et Tomljanovic nous offrent un match passionnant. »

Une remarque qui reviendra sans doute aux oreilles de la direc­trice du Grand Chelem pari­sien, Amélie Mauresmo. 

