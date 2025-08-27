En ce début d’US Open, l’ancienne numéro 3 mondiale en simple et numéro 1 en double, Pam Shriver, s’est permis de lancer un message à l’organisation de Roland‐Garros, qui n’avait programmé aucun match en session de nuit lors de sa dernière édition.
« Hey Roland‐Garros, tu vois à quel point le tennis féminin peut être un spectacle incroyable en night session ? Donne‐lui une chance et tu comprendras. Gauff et Tomljanovic nous offrent un match passionnant. »
Une remarque qui reviendra sans doute aux oreilles de la directrice du Grand Chelem parisien, Amélie Mauresmo.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 15:14