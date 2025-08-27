Avant le début de l’US Open, Cori Gauff avait mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec Matt Daly pour s’entourer du biomé­ca­ni­cien Gavin MacMillan. Ce dernier s’était notam­ment illustré aux côtés d’Aryna Sabalenka entre 2022 et 2024, période durant laquelle il l’avait aidée à surmonter ses diffi­cultés au service.

En plein travail sur sa mise en jeu, l’Américaine a franchi le premier tour du Grand Chelem new‐yorkais en domi­nant Ajla Tomljanovic (6−4, 6–7 [2], 7–5), mais non sans trem­bler ni s’interroger. Elle a en effet commis 10 doubles fautes et concédé six breaks.

« J’essaie de ne pas devenir obsédée par ça, mais je le suis un peu parce que je sais que c’est un aspect de mon jeu que je dois améliorer si je veux obtenir les résul­tats que je souhaite. Si j’avais pu travailler avec Gavin plus tôt, je l’au­rais fait, mais il était pris. Et puis, il s’est libéré. Il a fallu prendre une déci­sion rapide. C’est une ques­tion de méca­nique. C’est comme apprendre une nouvelle langue. C’est un nouveau mouve­ment. Parfois, je le fais bien, parfois moins bien. Mais quand je le fais bien, ou quand je le fais, le résultat est toujours bon », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par Eurosport.