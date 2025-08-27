Avant le début de l’US Open, Cori Gauff avait mis fin à sa collaboration avec Matt Daly pour s’entourer du biomécanicien Gavin MacMillan. Ce dernier s’était notamment illustré aux côtés d’Aryna Sabalenka entre 2022 et 2024, période durant laquelle il l’avait aidée à surmonter ses difficultés au service.
En plein travail sur sa mise en jeu, l’Américaine a franchi le premier tour du Grand Chelem new‐yorkais en dominant Ajla Tomljanovic (6−4, 6–7 [2], 7–5), mais non sans trembler ni s’interroger. Elle a en effet commis 10 doubles fautes et concédé six breaks.
« J’essaie de ne pas devenir obsédée par ça, mais je le suis un peu parce que je sais que c’est un aspect de mon jeu que je dois améliorer si je veux obtenir les résultats que je souhaite. Si j’avais pu travailler avec Gavin plus tôt, je l’aurais fait, mais il était pris. Et puis, il s’est libéré. Il a fallu prendre une décision rapide. C’est une question de mécanique. C’est comme apprendre une nouvelle langue. C’est un nouveau mouvement. Parfois, je le fais bien, parfois moins bien. Mais quand je le fais bien, ou quand je le fais, le résultat est toujours bon », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par Eurosport.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 14:43