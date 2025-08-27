AccueilUS Open"C’est impossible. L’US Open sans Monfils, c’est Roland-Garros sans Nadal, c’est un...
US Open

« C’est impos­sible. L’US Open sans Monfils, c’est Roland‐Garros sans Nadal, c’est un été sans cigales, un bar sans flipper. Je déprime », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

14
Tennis : Us Open 2024 -

Chaque fois qu’il s’était rendu à Flushing Meadows depuis 2016, Gaël Monfils avait toujours franchi le premier tour de l’US Open. Au cours de sa carrière, Français y a signé quelques‐uns de ses plus beaux parcours : une demi‐finale en 2016, des quarts de finale en 2010, 2014 et 2019, ainsi que des huitièmes de finale en 2008 et 2009.

Cette année, à quelques jours de fêter ses 39 ans, il a été éliminé dès son entrée en lice, battu en cinq sets par le Russe Roman Safiullin.

Une décep­tion pour le jour­na­liste Benoît Maylin, qui craint, avec une pointe de chau­vi­nisme et d’exa­gé­ra­tion, de ne plus revoir « la Monf’ » à New York :

« Non ! C’est impos­sible. L’US Open sans Monfils, c’est Roland‐Garros sans Rafa, c’est un été sans cigales, un bar sans flipper. Je déprime. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 14:08

Article précédent
Bellucci sur Alcaraz, qu’il retrouve au 2e tour : « Un ami m’a envoyé un SMS en 2020 pour me dire : ‘Ce gars va être très, très bon.’ Il avait 16 ans, moi 18, et il m’a battu 6–2, 6–1 »
Article suivant
Coco Gauff : « J’essaie de ne pas devenir obsédée par ça, mais je le suis un peu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.