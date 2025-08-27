Chaque fois qu’il s’était rendu à Flushing Meadows depuis 2016, Gaël Monfils avait toujours franchi le premier tour de l’US Open. Au cours de sa carrière, Français y a signé quelques‐uns de ses plus beaux parcours : une demi‐finale en 2016, des quarts de finale en 2010, 2014 et 2019, ainsi que des huitièmes de finale en 2008 et 2009.

Cette année, à quelques jours de fêter ses 39 ans, il a été éliminé dès son entrée en lice, battu en cinq sets par le Russe Roman Safiullin.

Une décep­tion pour le jour­na­liste Benoît Maylin, qui craint, avec une pointe de chau­vi­nisme et d’exa­gé­ra­tion, de ne plus revoir « la Monf’ » à New York :

Noooooon !

C’est impos­sible.

L’US Open sans Monfils, c’est Roland‐Garros sans Rafa, c’est un été sans cigales, un bar sans flipper.

J’déprime ⬇️ https://t.co/uh7ZpvTN41 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 27, 2025

