Chaque fois qu’il s’était rendu à Flushing Meadows depuis 2016, Gaël Monfils avait toujours franchi le premier tour de l’US Open. Au cours de sa carrière, Français y a signé quelques‐uns de ses plus beaux parcours : une demi‐finale en 2016, des quarts de finale en 2010, 2014 et 2019, ainsi que des huitièmes de finale en 2008 et 2009.
Cette année, à quelques jours de fêter ses 39 ans, il a été éliminé dès son entrée en lice, battu en cinq sets par le Russe Roman Safiullin.
Une déception pour le journaliste Benoît Maylin, qui craint, avec une pointe de chauvinisme et d’exagération, de ne plus revoir « la Monf’ » à New York :
Noooooon !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 27, 2025
C’est impossible.
L’US Open sans Monfils, c’est Roland‐Garros sans Rafa, c’est un été sans cigales, un bar sans flipper.
J’déprime ⬇️ https://t.co/uh7ZpvTN41
« Non ! C’est impossible. L’US Open sans Monfils, c’est Roland‐Garros sans Rafa, c’est un été sans cigales, un bar sans flipper. Je déprime. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 14:08