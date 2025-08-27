AccueilUS OpenKopriva, balayé par Sinner au premier tour : "L'expérience d'une vie. Le...
US Open

Kopriva, balayé par Sinner au premier tour : « L’expérience d’une vie. Le plus grand court, le meilleur joueur au monde… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

15

Balayé par Jannik Sinner sur le court Arthur Ashe au premier tour de l’US Open (6−1, 6–1, 6–2), le Tchèque Vit Kopriva a visi­ble­ment été impres­sionné par le numéro 1 mondial. 

« L’expérience d’une vie. Le plus grand court face au meilleur joueur au monde. Béni », a écrit le 89e mondial sur Instagram après sa défaite. 

Tenant du titre à Flushing Meadows, Sinner affron­tera au deuxième tour un adver­saire d’un niveau bien supé­rieur en la personne d’Alexei Popyrin, 36e mondial. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 15:41

Article précédent
Le tacle de Pam Shriver à Roland‐Garros : « Tu vois à quel point le tennis féminin peut être un spec­tacle incroyable en night session ? Donne‐lui une chance et tu comprendras »
Article suivant
Tsitsipas : « Cette victoire m’aide à me sentir à nouveau vivant sur le court de tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.