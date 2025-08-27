Balayé par Jannik Sinner sur le court Arthur Ashe au premier tour de l’US Open (6−1, 6–1, 6–2), le Tchèque Vit Kopriva a visi­ble­ment été impres­sionné par le numéro 1 mondial.

« L’expérience d’une vie. Le plus grand court face au meilleur joueur au monde. Béni », a écrit le 89e mondial sur Instagram après sa défaite.

Il commento di Vik Kopriva dopo il primo turno dello US Open contro Jannik Sinner ✨️ pic.twitter.com/swohV313vk — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 27, 2025

Tenant du titre à Flushing Meadows, Sinner affron­tera au deuxième tour un adver­saire d’un niveau bien supé­rieur en la personne d’Alexei Popyrin, 36e mondial.