Balayé par Jannik Sinner sur le court Arthur Ashe au premier tour de l’US Open (6−1, 6–1, 6–2), le Tchèque Vit Kopriva a visiblement été impressionné par le numéro 1 mondial.
« L’expérience d’une vie. Le plus grand court face au meilleur joueur au monde. Béni », a écrit le 89e mondial sur Instagram après sa défaite.
Tenant du titre à Flushing Meadows, Sinner affrontera au deuxième tour un adversaire d’un niveau bien supérieur en la personne d’Alexei Popyrin, 36e mondial.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 15:41