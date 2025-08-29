De passage en conférence de presse à la suite de sa qualification pour le troisième tour de l’US Open, Frances Tiafoe a raconté une anecdote poignante et révélatrice de l’inspiration que peut transmettre un sportif de haut niveau.
‘We’re not just playing tennis. We’re inspiring people.‘— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025
Frances Tiafoe knows the impact the game can have. pic.twitter.com/j4QU6vUCAw
« J’ai les parents d’un petit enfant qui sont venus me voir et m’ont dit : ‘Tu as sauvé la vie de notre fils. Je lui ai signé une balle, j’ai parlé au gamin… Ils se reconnaissent en moi. Nous ne jouons pas seulement au tennis. Nous inspirons les gens. C’est Nipsey Hussle (rappeur assassiné en 2019, ndlr) qui le dit le mieux. L’acte humain le plus noble est d’inspirer », a déclaré celui qui affrontera l’Allemand Jan Lennard Struff pour une place en huitièmes de finale.
