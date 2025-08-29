AccueilUS OpenLe témoignage saisissant de Frances Tiafoe : "Les parents d'un petit enfant...
US Open

Le témoi­gnage saisis­sant de Frances Tiafoe : « Les parents d’un petit enfant sont venus me voir en disant : ‘Tu as sauvé la vie de notre fils’. Nous ne jouons pas seule­ment au tennis. Nous inspi­rons les gens »

De passage en confé­rence de presse à la suite de sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de l’US Open, Frances Tiafoe a raconté une anec­dote poignante et révé­la­trice de l’ins­pi­ra­tion que peut trans­mettre un sportif de haut niveau. 

« J’ai les parents d’un petit enfant qui sont venus me voir et m’ont dit : ‘Tu as sauvé la vie de notre fils. Je lui ai signé une balle, j’ai parlé au gamin… Ils se recon­naissent en moi. Nous ne jouons pas seule­ment au tennis. Nous inspi­rons les gens. C’est Nipsey Hussle (rappeur assas­siné en 2019, ndlr) qui le dit le mieux. L’acte humain le plus noble est d’ins­pirer », a déclaré celui qui affron­tera l’Allemand Jan Lennard Struff pour une place en huitièmes de finale.

