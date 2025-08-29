Si Jasmine Paolini est une formidable joueuse de tennis, c’est également une personne agréable et toujours souriante.
Justement interrogée sur ce fameux sourire presque toujours présent sur son visage, lors de sa conférence de presse après sa qualification au 3e tour de l’US Open, la pétillante italienne a livré une réponse pleine de bon sens et dont certains joueurs du circuit devraient s’inspirer.
Paolini on how she always manages to play with a smile 😊— TennisONE App (@TennisONEApp) August 28, 2025
“It’s not always a positive time, but even in the bad times, I repeat to myself that I’m a privileged person. I’m lucky to do the sport that I love & my job is my passion, so it’s amazing to be in this position”
« Ce n’est pas toujours une période positive, mais même dans les mauvais moments, je me répète que je suis une personne privilégiée. J’ai la chance de faire le sport que j’aime et mon travail est ma passion, c’est donc formidable d’être dans cette position. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 16:36