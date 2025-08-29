AccueilUS OpenJasmine Paolini est vraiment incroyable : "Pourquoi j'ai toujours le sourire ?...
Jasmine Paolini est vrai­ment incroyable : « Pourquoi j’ai toujours le sourire ? Car même dans les mauvais moments, je me répète que je suis une personne privi­lé­giée. J’ai la chance de faire le sport que j’aime et mon travail est ma passion »

Par Thomas S

Si Jasmine Paolini est une formi­dable joueuse de tennis, c’est égale­ment une personne agréable et toujours souriante.

Justement inter­rogée sur ce fameux sourire presque toujours présent sur son visage, lors de sa confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion au 3e tour de l’US Open, la pétillante italienne a livré une réponse pleine de bon sens et dont certains joueurs du circuit devraient s’inspirer. 

« Ce n’est pas toujours une période posi­tive, mais même dans les mauvais moments, je me répète que je suis une personne privi­lé­giée. J’ai la chance de faire le sport que j’aime et mon travail est ma passion, c’est donc formi­dable d’être dans cette position. »

