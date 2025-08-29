S’il n’est pas le plus connu des joueurs italiens, dans l’ombre de Jannik Sinner, Lorenzo Musetti et Flavio Cobolli, Luciano Darderi n’a pourtant presque rien à leur envier avec sa 34e place mondiale et ses déjà trois titres en 2025.
Mais le joueur de 23 ans sera bien sous la lumière des projecteurs ce vendredi, à l’occasion du 3e tour de l’US Open où il sera opposé à un certain Carlos Alcaraz sur l’immense court Arthur Ashe.
Un joueur qu’il connaît depuis l’âge de 10 ans et qui n’a pas oublié de le féliciter l’année dernière après le premier titre de sa carrière, à Cordoba, en Argentine.
Hace 10 años se enfrentaron en un sub12 europeo.— Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) August 28, 2025
Este viernes Carlitos Alcaraz 🇪🇸 y Luli Darderi 🇦🇷🇮🇹 se enfrentarán por la 3ra ronda del #USOpen.
Historias que nos gusta contar. pic.twitter.com/a51gHBfKKe
« Un premier titre est quelque chose de spécial au début d’une carrière, voilà ce qu’il m’a écrit. J’ai apprécié qu’il m’envoie ce message. Ça m’a fait tellement de bien qu’il y pense, car ce n’est pas si évident quand on a déjà autant gagné et qu’on est numéro 1. On avait un peu perdu contact à cause de sa progression rapide. C’est un bon gars. J’aime sa façon de jouer, il est vraiment drôle. C’est un mec incroyable parce que, peu importe qu’il soit numéro un mondial ou numéro 2 ou pas, il est resté le même. Jouer contre lui sur ce court va être incroyable. »
