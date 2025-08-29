S’il n’est pas le plus connu des joueurs italiens, dans l’ombre de Jannik Sinner, Lorenzo Musetti et Flavio Cobolli, Luciano Darderi n’a pour­tant presque rien à leur envier avec sa 34e place mondiale et ses déjà trois titres en 2025.

Mais le joueur de 23 ans sera bien sous la lumière des projec­teurs ce vendredi, à l’oc­ca­sion du 3e tour de l’US Open où il sera opposé à un certain Carlos Alcaraz sur l’im­mense court Arthur Ashe.

Un joueur qu’il connaît depuis l’âge de 10 ans et qui n’a pas oublié de le féli­citer l’année dernière après le premier titre de sa carrière, à Cordoba, en Argentine.

Hace 10 años se enfren­taron en un sub12 europeo.

Este viernes Carlitos Alcaraz 🇪🇸 y Luli Darderi 🇦🇷🇮🇹 se enfren­tarán por la 3ra ronda del #USOpen.



« Un premier titre est quelque chose de spécial au début d’une carrière, voilà ce qu’il m’a écrit. J’ai apprécié qu’il m’en­voie ce message. Ça m’a fait telle­ment de bien qu’il y pense, car ce n’est pas si évident quand on a déjà autant gagné et qu’on est numéro 1. On avait un peu perdu contact à cause de sa progres­sion rapide. C’est un bon gars. J’aime sa façon de jouer, il est vrai­ment drôle. C’est un mec incroyable parce que, peu importe qu’il soit numéro un mondial ou numéro 2 ou pas, il est resté le même. Jouer contre lui sur ce court va être incroyable. »