Si l’on peut évidem­ment penser que Jannik Sinner a voulu mettre un peu de pres­sion sur les épaules de Carlos Alcaraz avec une telle décla­ra­tion, force est de constater qu’on ne peut être que d’ac­cord avec le numéro 1 mondial.

Impressionnant depuis son arrivée à Flushing Meadows, l’Espagnol a reçu les louanges de son grand rival italien en confé­rence de presse.

« C’est un joueur très complet, cela ne fait aucun doute. Nous l’avons vu à de nombreuses reprises, en gagnant Roland Garros, Wimbledon et ici. Cela montre qu’il sait jouer sur n’im­porte quelle surface. J’ai vu son dernier match et il joue très, très bien, il ne rate presque aucun coup en ce moment. Il joue avec beau­coup de confiance. Il est donc très diffi­cile de jouer contre lui, parce que tacti­que­ment, on prépare les matches de diffé­rentes manières, en fonc­tion de l’en­droit où l’on joue. Il est le grand favori de tous les tour­nois auxquels il parti­cipe parce qu’il a beau­coup de solu­tions et de styles de jeu qu’il peut offrir et avec lesquels il peut résoudre les problèmes. Mais oui, il y a beau­coup, beau­coup de choses qui font qu’il est diffi­cile de jouer contre lui, mais il est excellent pour le sport. Il est bon d’avoir quel­qu’un comme Carlos, diver­tis­sant et agréable à regarder, et c’est ce que les gens aiment. C’est génial de l’avoir. »