Si l’on peut évidemment penser que Jannik Sinner a voulu mettre un peu de pression sur les épaules de Carlos Alcaraz avec une telle déclaration, force est de constater qu’on ne peut être que d’accord avec le numéro 1 mondial.
Impressionnant depuis son arrivée à Flushing Meadows, l’Espagnol a reçu les louanges de son grand rival italien en conférence de presse.
« C’est un joueur très complet, cela ne fait aucun doute. Nous l’avons vu à de nombreuses reprises, en gagnant Roland Garros, Wimbledon et ici. Cela montre qu’il sait jouer sur n’importe quelle surface. J’ai vu son dernier match et il joue très, très bien, il ne rate presque aucun coup en ce moment. Il joue avec beaucoup de confiance. Il est donc très difficile de jouer contre lui, parce que tactiquement, on prépare les matches de différentes manières, en fonction de l’endroit où l’on joue. Il est le grand favori de tous les tournois auxquels il participe parce qu’il a beaucoup de solutions et de styles de jeu qu’il peut offrir et avec lesquels il peut résoudre les problèmes. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu’il est difficile de jouer contre lui, mais il est excellent pour le sport. Il est bon d’avoir quelqu’un comme Carlos, divertissant et agréable à regarder, et c’est ce que les gens aiment. C’est génial de l’avoir. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 15:45