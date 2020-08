Entraîneur de Dominic Thiem depuis janvier 2019, Nicolas Massu ou Vampiro (son surnom) a donné une interview au site de l’ATP alors qu’il va s’envoler pour New-York dans les prochains jours afin de prendre part à la tournée new-yorkaise. Questionné sur le forme de son poulain autrichien, le Chilien s’est montré particulièrement confiant : « Ce qui est positif, c’est qu’il a beaucoup joué de matchs exhibitions, donc ce n’est pas comme s’il était resté six mois sans aucune compétition, a expliqué Massu. Dominic a disputé 28 matchs en 45 jours. Je sais que ce ne sont que des exhibitions, mais c’étaient des matchs sérieux et le niveau des joueurs était très élevé. Bien sûr, ce n’est pas la même chose que les tournois de l’ATP. »

« Il voulait jouer des matchs et adore la compétition. Je pense que cela l’aidera à New York »

Numéro 3 mondial, Thiem n’a cessé de progresser ces derniers mois et son coach est satisfait de sa préparation mais si elle été particulière : « La raison pour laquelle il s’agit d’un Grand Chelem ou d’un ATP Masters 1000 est que tous les meilleurs joueurs seront présents. Mais nous avons essayé de lui faire jouer de nombreux matchs pendant cette période pour qu’il ne ressente pas autant l’impact de la pause. C’était une bonne chose pour lui car il voulait jouer des matchs et adore la compétition. Je pense que cela l’aidera à New York. Il joue bien, a l’air fort et est vraiment concentré. Il a encore plus de motivation maintenant car il est habitué à un calendrier chargé avec beaucoup de tournois dans une saison normale« , a conclu l’ancien 9e joueur mondial.