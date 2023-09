Conscient d’avoir réalisé un gros coup en réus­sis­sant à battre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’US Open ce vendredi soir alors qu’il restait sur deux lourdes défaites face à l’Espagnol, Daniil Medvedev a tenu à calmer le jeu en confé­rence de presse d’après match en affir­mant que s’il n’y avait pas de victoire au bout, ce succès n’aura presque aucune saveur.

« Je pense que c’est très impor­tant pour la confiance et l’es­time de soi. En même temps, c’est super d’avoir gagné ce match, mais si je perds dimanche en finale, ce sera juste un bon tournoi, mais je vais être très déçu. C’est ainsi que fonc­tionne le tennis. Alors oui, c’est une belle victoire, c’est bon pour la confiance. J’espère que j’ai encore de longues années de carrière devant moi. Et savoir que je suis capable de le faire sur la grande scène, chaque fois que vous le faites une fois de plus, cela apporte plus de confiance. Vous savez que vous pouvez recom­mencer. Vous voulez le refaire. Vous voulez ressentir cela. Et en même temps, ce qui est le plus impor­tant, c’est de l’uti­liser, de l’ou­blier et de passer à la suivante. »