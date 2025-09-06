Lors d’une inter­view accordée au New York Times, Rafael Nadal est revenu sur la finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui se retrou­ve­ront dimanche à l’US Open après s’être égale­ment affrontés pour le titre à Wimbledon.

« Pour moi, les trois premiers sets n’étaient pas du tennis de très haute qualité. C’était une finale normale. Ensuite, les quatrième et cinquième sets ont été un combat de très haut niveau. D’un point de vue de joueur, si j’avais dû jouer contre eux, je dirais que les quatrième et cinquième sets étaient du tennis de niveau super, super élevé, très émotion­nels, avec un peu de tout. Avant, selon moi, Carlos ne jouait pas à son meilleur niveau. De mon point de vue, je pense qu’il s’est un peu trompé tacti­que­ment. Jannik, bien sûr, n’a pas eu de chance sur ses balles de match, mais lors­qu’il a eu l’oc­ca­sion d’y aller, je pense qu’il n’a pas joué avec la bonne déter­mi­na­tion. Il n’a pas joué aussi agressif qu’a­vant. Mais globa­le­ment, la finale était inou­bliable. La fin du match était l’une des plus émou­vantes que j’aie vues et j’ai eu la chance de la regarder en tant que fan, depuis chez moi. »