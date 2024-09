Désigné inter­viewer sur le court pendant l’US Open avec un autre joueur en acti­vité, Christopher Eubanks, Nick Kyrgios s’est confié sur ce nouveau rôle dans des propos rapportés par L’Équipe.

Très critique envers Jannik Sinner suite aux révé­la­tions autour de ses deux contrôles anti­do­pages posi­tifs, l’Australien a notam­ment expliqué qu’il aurait bien aimé inter­roger l’Italien afin de créer un dialogue un peu moins conventionnel.

« Je n’ai reçu aucune forma­tion. Pas de mentor. J’ai l’im­pres­sion que ça me vient natu­rel­le­ment. Avec tout ce qui s’est passé autour de Jannik Sinner, notre discus­sion pour­rait être inté­res­sante. Je serai toujours franc. Mais j’es­saie d’édu­quer les fans sur ce que les joueurs pensent à certains moments et de jouer le rôle du mec qui défend les joueurs quand Johnny Mac (John McEnroe) ou quel­qu’un d’autre est plus critique. Mais je pense aussi que c’est sain que l’on ait pas tous la même opinion. »