Après un premier tour où il avait confié ne pas se sentir très bien physi­que­ment malgré une victoire en trois sets, Novak Djokovic n’a pas vrai­ment rassuré ce mercredi face au local et 145e mondial, Zachary Svajda.

Après la perte du premier set au cours duquel il a semblé lent et parfois essoufflé, le Serbe a profité d’un souci physique de son adver­saire pour fina­le­ment s’im­poser en quatre manches et 2h35 de jeu : 6–7(5), 6–3, 6–3, 6–1.

Interrogé sur le court après la rencontre, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a pas caché une certaine frus­tra­tion vis‐à‐vis de son niveau de jeu avant de rendre un bel hommage au joueur américain.

« Je ne me sentais pas très bien aujourd’hui. Je ne suis pas vrai­ment satis­fait de mon niveau de jeu, notam­ment dans la première partie du match. Mais il faut donner du crédit à Zack pour la qualité de son tennis. Malheureusement, il a eu un souci avec une bles­sure durant le deuxième set. Je lui souhaite le meilleur. »