Après un premier tour où il avait confié ne pas se sentir très bien physiquement malgré une victoire en trois sets, Novak Djokovic n’a pas vraiment rassuré ce mercredi face au local et 145e mondial, Zachary Svajda.
Après la perte du premier set au cours duquel il a semblé lent et parfois essoufflé, le Serbe a profité d’un souci physique de son adversaire pour finalement s’imposer en quatre manches et 2h35 de jeu : 6–7(5), 6–3, 6–3, 6–1.
Interrogé sur le court après la rencontre, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem n’a pas caché une certaine frustration vis‐à‐vis de son niveau de jeu avant de rendre un bel hommage au joueur américain.
« Je ne me sentais pas très bien aujourd’hui. Je ne suis pas vraiment satisfait de mon niveau de jeu, notamment dans la première partie du match. Mais il faut donner du crédit à Zack pour la qualité de son tennis. Malheureusement, il a eu un souci avec une blessure durant le deuxième set. Je lui souhaite le meilleur. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 20:43