Si Alexander Zverev s’est imposé sans trop de problème face à Alejandro Tabilo pour son entrée en lice à l’US Open (6−2, 7–6, 6–4, en 2h10 de jeu), l’Allemand a néan­moins fait une décla­ra­tion assez inquié­tante après la rencontre à propos de douleurs au dos présentes depuis deux mois.

Un sujet sur lequel son frère a expliqué au micro de SKY Sports que c’était de l’his­toire ancienne. Et visi­ble­ment, le prin­cipal inté­ressé n’est pas du même avis.

And an update from Alexander Zverev’s post‐match inter­view with Sky about his back problems :



Sky : « Your brother said you no longer have back problems. Is every­thing okay ? » (Mischa Zverev gave Sky an inter­view before the match).



Zverev : « What did my brother say?«



Sky : « Votre frère a dit que vous n’aviez plus de problèmes de dos. Tout va bien ? » (Mischa Zverev a donné une inter­view à Sky avant le match).

Zverev : Qu’a dit mon frère ?

Sky : Que vous n’aviez plus de douleurs dorsales.

Zverev : Oui, mon frère sait toujours tout mieux. Non, j’ai toujours des douleurs dorsales. Ça ne chan­gera pas dans les deux prochaines semaines. »