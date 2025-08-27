Si Alexander Zverev s’est imposé sans trop de problème face à Alejandro Tabilo pour son entrée en lice à l’US Open (6−2, 7–6, 6–4, en 2h10 de jeu), l’Allemand a néanmoins fait une déclaration assez inquiétante après la rencontre à propos de douleurs au dos présentes depuis deux mois.
Un sujet sur lequel son frère a expliqué au micro de SKY Sports que c’était de l’histoire ancienne. Et visiblement, le principal intéressé n’est pas du même avis.
And an update from Alexander Zverev’s post‐match interview with Sky about his back problems :— ilyza1002 (@ilyza1002) August 27, 2025
Sky : « Votre frère a dit que vous n’aviez plus de problèmes de dos. Tout va bien ? » (Mischa Zverev a donné une interview à Sky avant le match).
Zverev : Qu’a dit mon frère ?
Sky : Que vous n’aviez plus de douleurs dorsales.
Zverev : Oui, mon frère sait toujours tout mieux. Non, j’ai toujours des douleurs dorsales. Ça ne changera pas dans les deux prochaines semaines. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 20:10