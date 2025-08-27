AccueilUS OpenAlexander Zverev, inquiet et visiblement agacé par son frère, Mischa : "Il...
Alexander Zverev, inquiet et visi­ble­ment agacé par son frère, Mischa : « Il sait toujours tout mieux que tout le monde »

Si Alexander Zverev s’est imposé sans trop de problème face à Alejandro Tabilo pour son entrée en lice à l’US Open (6−2, 7–6, 6–4, en 2h10 de jeu), l’Allemand a néan­moins fait une décla­ra­tion assez inquié­tante après la rencontre à propos de douleurs au dos présentes depuis deux mois.

Un sujet sur lequel son frère a expliqué au micro de SKY Sports que c’était de l’his­toire ancienne. Et visi­ble­ment, le prin­cipal inté­ressé n’est pas du même avis. 

Sky : « Votre frère a dit que vous n’aviez plus de problèmes de dos. Tout va bien ? » (Mischa Zverev a donné une inter­view à Sky avant le match).
Zverev : Qu’a dit mon frère ?
Sky : Que vous n’aviez plus de douleurs dorsales.
Zverev : Oui, mon frère sait toujours tout mieux. Non, j’ai toujours des douleurs dorsales. Ça ne chan­gera pas dans les deux prochaines semaines. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 20:10

