Dans un post publié sur Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a partagé son analyse de la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open.

« Carlos Alcaraz était‐il tout simple­ment trop fort, ou Jannik Sinner n’était‐il pas au meilleur de sa forme ? J’ai une réponse : les deux. Si l’on examine les trois dernières finales de Grand Chelem (Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open), Roland‐Garros est la seule où les deux joueurs ont joué à 100% de leur niveau. À Wimbledon, Jannik a joué à un très haut niveau, mais Carlos était loin de son niveau habi­tuel. À l’US Open, c’est Carlos qui a livré une perfor­mance excep­tion­nelle, tandis que Jannik n’était clai­re­ment pas au meilleur de sa forme. Comme je le dis toujours : une défaite n’est jamais un problème tant que l’on en tire des leçons. De ce point de vue, la défaite à Wimbledon a été une aubaine pour l’Espagnol. Un tour­nant. Un signal d’alarme. Il a iden­tifié trois prio­rités à traiter : améliorer le service, ajouter encore plus de variété et changer d’état d’esprit. »